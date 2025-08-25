Eskişehir Valisi Aksoy, Halk Günü Toplantılarıyla Vatandaşla Buluşuyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla yüz yüze görüşüp sorunlarına çözüm buluyor.

Vali Aksoy, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlemek, sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla düzenlenen halk günü toplantılarını sürdürüyor.

Kentte göreve başladığı günden bu yana 25 Halk Günü Toplantısı'nda 300 vatandaşla bire bir görüşen Vali Aksoy onların talep ve sorunları doğrudan dinlendi.

Vali Aksoy, vatandaşın memnuniyeti esas alınan görüşmelerin ardından konuların çözümü ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması için kurum yöneticilerine gerekli talimatları verdi.