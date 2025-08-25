Eskişehir Valisi Aksoy, Halk Günü Toplantılarıyla Vatandaşla Buluşuyor
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşlarla yüz yüze görüşerek taleplerini dinliyor ve sorunlarına çözüm bulmak için çaba harcıyor.
Vali Aksoy, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlemek, sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla düzenlenen halk günü toplantılarını sürdürüyor.
Kentte göreve başladığı günden bu yana 25 Halk Günü Toplantısı'nda 300 vatandaşla bire bir görüşen Vali Aksoy onların talep ve sorunları doğrudan dinlendi.
Vali Aksoy, vatandaşın memnuniyeti esas alınan görüşmelerin ardından konuların çözümü ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması için kurum yöneticilerine gerekli talimatları verdi.
