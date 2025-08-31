Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni adli yıl mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, adalet teşkilatının en temel görevinin adalete güveni sağlamak ve topluma kusursuz adalet hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

Adaletin, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatı olduğuna dikkati çeken Vali Aksoy, "Adalet, toplumsal barış ve huzurun en güçlü teminatıdır. Unutulmamalıdır ki adalet arayan herkesin sığınacağı yegane kapı adliye kapısıdır. İster mağdur ister suçlu olsun bu kapıdan herkes hak ettiğini alarak ayrılmalıdır." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy, hukuk devletinin bütün kurumlarıyla varlığını sürdürmesinde en büyük rolün yargı sistemine ait olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hayati görevi ne kadar başarılı bir şekilde yerine getirirse toplumun huzur, güven ve birliğinin tesisine o derecede katkı sağlamış olacağının bilinciyle, tarafların kim olduğuna bakmaksızın sadece adaletin tecellisi için çalışmak gibi kutsal bir misyonu üstlenmektedir. Adaletin tesisi için özveriyle görev yapan başta hakim, savcı ve avukatlarımız olmak üzere adalet sistemi içinde görev yapan tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum."