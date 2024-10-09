Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy'dan İş İnsanlarına Teşekkür

Eskişehir Valisi Aksoy'dan İş İnsanlarına Teşekkür
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının hizmetleri için 88 aracın alımına katkı sağlayan iş insanlarına plaket ve teşekkür belgesi verdi. Toplam 2 milyon 835 bin lira katkı sağlandığı bildirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet ve jandarma teşkilatlarının hizmetlerinde kullanılması amacıyla 88 aracın alımında destek olan 9 iş insanına plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Valilikte düzenlenen programda konuşan Aksoy, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Sanayi Odası tarafından araç alımına toplam 2 milyon 835 bin lira katkı sağlandığını bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'nin kendisine ait 3 şirketten araç alımına 2 milyon 250 bin lira katkı verdiğini kaydeden Aksoy, "Eskişehir Ticaret Odamız 300 bin liralık katkıda bulundu. Diğer iş insanlarımız da farklı miktarlarda katkı sağlamak suretiyle bu çalışmamıza destek verdiler." dedi.

Güvenlik hizmetlerinin önemine dikkati çeken Aksoy, "Güvenlik hizmeti 24 saat esasına göre veriliyor. Araçların da daha hızlı ve güçlü olması önemli arz ediyor. Trafik hizmetlerinin yaygınlaşması ve kazaların azaltılması bakımından yeni araçlara ihtiyaç vardı. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda yapılan çalışmalarda emniyete 83, jandarmaya 5 araç olmak üzere ilimize 88 araç gönderildi. Valilik olarak araç alımına 63 milyon lira tutarında bir katkı sağladık. Bu çağrımıza uyan, katkı sunan iş insanlarımıza ve odalarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Aksoy, programın sonunda araç alımına destek sunan iş insanlarına plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Yerel Haberler Hüseyin Aksoy Jandarma Politika Güvenlik Valilik Ekonomi Güncel Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

Toplumun kanayan yarası için gereken adım atılıyor

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var
Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: THY uçağı neden acil iniş yaptı? Pilot öldü mü? KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.