Eskişehir Valisi Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, milletin özgürlük ve bağımsızlığına verdiği önemin simgesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yılını büyük gururla kutladığını bildirdi.

Dumlupınar'da, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin tarihe altın harflerle yazıldığını ve milletin kaderini değiştiren önemli dönüm noktası olduğunu kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan istiklal mücadelesi mazlum coğrafyalara da umut olmuştur. Ecdadımızın tarihe yön veren bu şanlı zaferi Türkiye Yüzyılı için ilham kaynağıdır. Vatanımızın güvenliği, milletimizin esenliği için emek veren kahraman ordumuz, ülkemizin, bölgemizin, dünyanın barışı, huzuru ve istikrarı için gece gündüz çalışmaktadır."

Gurur ve heyecan içinde kutlanan 30 Ağustos'un yıl dönümünde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Komutanı Atatürk'ü ve vatan için can veren şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Aksoy, "30 Ağustos Zaferi Bayramı'nı ve Silahlı Kuvvetlerimizin Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyor, tüm Eskişehirlilere selam ve sevgilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.???????