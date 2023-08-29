Eskişehir Valisi Aksoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, tarihi zaferlerle bezeli Türk milletinin ve şanlı ordunun bağımsızlık ve özgürlükten ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi Zaferi'nin 101. yıl dönümünü idrak etmenin kıvancını yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders verdiğini vurgulayan Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Malazgirt'teki ruhla sinesini siper eden şehitlerimize şükran borçluyuz. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da olduğu gibi ecdadımızdan aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik şuuruyla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında da kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Büyük Zafer'in 101. yıl dönümündeki gururumuz, Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci yüzyılda yüceltme, yeni nesillere müreffeh bir ülke bırakma azmimizi perçinlemektedir.

???????Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet'imizin banisi, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbalimiz için gönlümüzde ebedileşen şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Eskişehirli hemşehrilerimizin, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."