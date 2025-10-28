Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, şanlı tarihin en müstesna günlerinden birini, milletin yeniden doğuşunun ve sarsılmaz iradesinin tüm dünyaya ilanı olan cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Aksoy, cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman ecdadın vatanın dört bir yanında verdiği eşsiz bir istiklal mücadelesinin, esarete ve dayatmalara karşı "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek haykırışının zaferle taçlandığı kutlu bir miras olduğunu kaydetti.

Bu mirasın sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda Türk milletinin karakterine en uygun, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerlemelerini sağlayan en büyük güvence olduğuna dikkati çeken Aksoy, "İnönü Savaşları'na ve Kurtuluş Savaşı'nın nice kahramanlıklarına ev sahipliği yapmış bu topraklarda yaşayan bizler için cumhuriyetin anlamı çok daha derindir. Cumhuriyet bağımsızlıktır, hürriyettir, kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Adalettir, fırsat eşitliğidir, kadın erkek demeden her bir ferdimizin bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Herkese düşen en büyük görevin ataların emanet ettiği bu kutsal vatanı ve cumhuriyeti, kuruluş felsefesine sadık kalarak daha da yüceltmek, birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık yarınlara taşımak olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedefimiz bilimde, sanayide, teknolojide ve sanatta dünyanın lider ülkeleri arasında yerimizi almak, gençlerimize daha müreffeh bir gelecek bırakmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm Eskişehirli hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
