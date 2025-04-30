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Eskişehir Valisi Aksoy'dan 1 Mayıs Mesajı

Eskişehir Valisi Aksoy'dan 1 Mayıs Mesajı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emeğin kutsallığını vurgulayarak işçilere destek olma taahhüdünde bulundu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 1 Mayıs'ın emeğin ve alın terinin kutsallığını yansıtan, çalışma barışını güçlendiren, toplumda dostluk ve dayanışmayı artıran, birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Aksoy, çalışan, üreten kesimlerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanmasının, sorunlarına çözüm üretilmesinin, ülkedeki huzurun ve istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

İşçilerin 1 Mayıs'ta olduğu gibi her zaman yanlarında bulunmaya ve onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini aktaran Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'imizde işçisiyle işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu çalışma hayatına katkıları için bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesi, ilerlemesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve barış dolu günler diliyorum."

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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