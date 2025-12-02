Haberler

Eskişehir Tramvayları İçin Kapsamlı Bakım ve Temizlik Çalışmaları

Güncelleme:
ESTRAM, Eskişehir'in raylı sistemlerinde güvenliği ve hijyeni sağlamak amacıyla tramvayların bakım ve onarımını titizlikle sürdürüyor. Günlük temizlik ve teknik kontrollerle yolcuların konforu ve güvenliği ön planda tutuluyor.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'in raylı sistemlerinin merkezi olan ESTRAM Behiç Erkin Yerleşkesi'nde, her gün binlerce kişiyi güvenle taşıyan tramvayların temizlik ve bakımı özenle yapılıyor. ESTRAM ekipleri, araçların mekanik ve elektrik aksamından güzergahtaki altyapıya kadar tüm detayları kontrol ederek, güvenli, sürdürülebilir ve zamanında işleyen bir tramvay hizmeti sunmak için çalışıyor.

ESTRAM, Eskişehir'in kent içi ulaşımında merkezi bir rol oynayan tramvaylarının güvenliğini ve hijyenini sağlamak amacıyla, Behiç Erkin Yerleşkesi'nde kapsamlı bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. ESTRAM Araçlar Müdürlüğü'nde göre yapan Araç Bakım Mühendisi Oğuz Ali Atak, tramvayların emniyetli ve sorunsuz bir şekilde sefere verilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Atölyede, periyodik bakımların yanı sıra arıza tespiti ve onarım süreçleri titizlikle yürütülüyor. Her tramvayın güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi için mekaniksel ve elektriksel sistemler günlük olarak kontrol ediliyor, böylece olası aksaklıkların önüne geçiliyor.

Raylı sistemin tüm bileşenleri bakımda

ESTRAM Sabit Tesisler Müdürü Musa Emeksiz ise tramvay güzergahları boyunca bulunan trafo merkezleri, katener (enerji hattı), sinyalizasyon, ray ve makas sistemlerinin bakım onarım faaliyetlerini yaptıklarını aktardı. Emeksiz, çalışmaların temel hedefinin, yolculara sürdürülebilir, güvenli ve dakik bir tramvay işletimi sağlamak olduğunu söyledi.

Detaylı temizlik

Yolcuların konforu ve sağlığı için hijyen de en üst düzeyde tutuluyor. ESTRAM Personel ve İdari İşler Sorumlusu Alper Topçu, temizlik çalışmalarının günlük olarak planlandığını ve işletim saatleri sonrasında yürütüldüğünü ifade etti.

Topçu, gün içinde oluşan kirliliklere ise kendilerine yapılan bilgilendirmelerin ardından sahadaki ekipler tarafından anında ve hızlı şekilde müdahale edilerek, çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
