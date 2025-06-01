Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

ESTÜ Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Yaklaşık 2 bin 700 öğrenci, alanda yürüyerek katılımcıları selamladı. Daha sonra öğrenciler tarafından TEKNOFEST için tasarlanan araçların geçişi yapıldı.

Törende pilotaj bölümünden bir öğrenci tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve gönüllülerden oluşan "Bando Es-Es" grubu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni ve eski mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özcan, son sınıf öğrencilerini hayata uğurladıkları güzel ve anlamlı günü, aileleriyle paylaşmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Ailelerin, çocuklarının çok daha güzel ve refah bir dünyada yaşaması için yıllardır gayret gösterdiğini belirten Özcan, "Öğrencilerimizin bu önemli başarısındaki payınız ölçülemeyecek kadar büyük. Onlara verdiğiniz destek, gösterdiğiniz fedakarlık ve güven için sizlere minnettarız. Eskişehir Teknik Üniversitesinin tüm personeli olarak bizler bu fedakarlıklarınızın bize yüklediği sorumluluklarının farkındayız. Kendi çocuklarımız gibi görerek sizlerin emanetine sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Üniversitenin tüm imkanları seferber ederek ailelerin kurduğu hayallerin gerçekleşmesi için çabaladıklarını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün evlatlarınızla gurur duyma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Bundan sonra bizim ve mezun olan kıymetli öğrencilerimizin kıymetli ailelerinin yapacağı en önemli şeyin onlara güvenmek özellikle üniversitemizde edindikleri bilgi birikimini hayata geçirebilmeleri için onları desteklemeye devam etmek olduğunu bir kez daha ailelerimize hatırlatmak isterim."

Rektör Özcan, konuşmasının ardından üniversite, fakülte ve bölüm birincilerine hediyelerini takdim etti. Öğrenciler temsili diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Tören, konser etkinliğiyle devam etti.