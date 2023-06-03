Eskişehir Seyitgazi'de sel sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, sağanak sonrası oluşan sel etkisini yitirdi. İlçenin 5 mahallesinde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Sel sularının en etkili olduğu Çatören Mahallesi'nin muhtarı Cengiz Gül, 3 evle bazı ahırların yıkıldığını söyleyerek, Tarım arazilerimiz, duvarlarımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet büyüklerimiz yanımızda. Geceden beri ekipleriyle buradalar dedi.

Seyitgazi ilçesinde, 2 gün aralıklarla etkili olan sağanak, dün Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar ve Şükranlı kırsal mahallelerde sele neden oldu. Meteoroloji verilerine göre 2 günde metrekareye 77 kilogram yağış düşen ilçede, sel sularının çekilmesinin ardından altyapı onarım ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ile Devlet Su İşleri, Karayolları Şube Şefliği ve Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (OEDAŞ) bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sel nedeniyle tıkanan dere yatakları iş makineleriyle temizlenirken, selin hasar verdiği ve trafiğe kapanan Seyitgazi-Yazılıkaya yolunda da onarım çalışmaları devam ediyor.

Sel sularının etkili olduğu ve 3 evin yıkıldığı Çatören Mahallesi'nin muhtarı Cengiz Gül, 2 dere arasındaki mahallede bazı ahırların da yıkıldığını söyledi. Can kaybı olmamasına sevindiklerini ve onarımların sürdüğünü ifade eden Gül, Dün 1-2 saat süren yağmur Arıgökçe ve Yemişenli derenin taşması sonucu sel geldi. Mahallemde 3 ev ile bazı ahırlarımız yıkıldı. Tarım arazilerimiz, duvarlarımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Devlet büyüklerimiz yanımızda. Geceden beri ekipleriyle buradalar, çalışmalara aralıksız olarak devam ediyorlar. Burada yaşananlardan sonra mahallemizin doğal afet kapsamına alınmasını istiyoruz. Bizi mağdur etmeyeceklerine eminiz. Çok şükür can kaybımız yok. Burada tek tesellimiz bu. Maddi olarak hasarımız var diye konuştu.

Çatören Mahallesi'nden emekli öğretmen Osman Ünal, kuvvetli yağışların ardından çevre orman ve yüksek tepelerden sular aktığını söyledi. Mahalle, iki dere ağzında olduğu için selden daha fazla etkilendiğini anlatan Ünal, Bu nedenle şiddetli sel oldu. Sokaklar, su şebekesi zarar gördü. Mahallemizdeki ekili araziler zarar gördü. Mahallede su yok, şebekeler zarar gördüğü için. Elektrik var ama kilit parke taşlarımız, yollarımız hasar aldı. Yıkılan evlerde bazı eşyalar selle beraber sürüklendi. Bir iş makinesi evin bahçesindeydi, o da sürüklendi dedi.

Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın ve AFAD İl Müdürü Recep Bayar da selden etkilenen mahallerde incelemelerde bulundu.