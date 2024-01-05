Eskişehir OSB'de kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu

Kente binlerce ton şeker getiren tırların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi

Yüklerini indirmek için günlerdir bekleyen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten şoförler mağdur

Tır şoför Ahmet Güçlü:

"Yemek, su ve lavabo problemimiz var, elini yüzünü yıkayamayan arkadaşlarımız var"

"Şuan 200 kadar bekleyen tır var, ilk geldiğimizde yaklaşık 350 vardı"

Kayserili şoför Ahmet Yani:

"Lavabo ve market yok, 2 gündür çok sıkıntı çekiyoruz"

"Sıranın uzunluğu 7- 8 kilometreye yaklaştı"

ESKİŞEHİR - Kayserili bir firmaya ait olan ve depolanmak için Eskişehir'e getirilen şeker yüklü tırların kuyruğunun uzunluğu kilometrelerce uzadı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içindeki yol kenarlarında bekleyen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten şoförler, mağduriyetlerini dile getirdi.

Kayserili firma tarafından üretilen tonlarca şekeri Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kiralanan depoya sevk etmek için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk dikkat çekti. Kilometrelerce uzayan kuyrukta birkaç gün kalan şoförler sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Teslimatın yılbaşına denk gelmesi nedeniyle aksaklık yaşandığı ve kuyruğun bu yüzden oluştuğu iddia edildi. Dronla havadan da görüntülenen kuyruk uzunluğunun ilk günlerde 7 kilometreye kadar uzadığı iddia edildi. Tır şoförleri, günlerdir süren bekleyişlerinde market, lavabo, sıcak yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini belirtti. Tırlarda yüklü olan şekerin en az 5 bin ton olduğu ifade eden sürücüler, beklerken mağdur olduklarını, oluşan yoğunluğun birkaç gün içeresinde bitmesini beklediklerini anlattılar.

"İlk geldiğimizde yaklaşık 350 araç vardı"

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde şeker yükleyen şoför Ahmet Güçlü, 2 gündür Eskişehir'de beklediğini belirtti. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Güçlü, "Buradaki ikinci günümüz. Biz yılbaşından sonra geldik ama yılbaşını burada geçiren arkadaşlar vardı, az önce boşaltıp çıktılar. Yoğunluk, sene sonu olduğu için oldu. Bizden kaynaklanan sorunlar da var, şekeri yılbaşından önce yükleyen araçlar bulundukları bölgeden çıkmamışlar, yılbaşından önce gelenlerle yılbaşından sonra da buraya gelenler olduğu için bizden de kaynaklanan bir sorun oldu. Maalesef böyle bir problem yaşadık. İlk geldiğimde 5 kilometrelik bir sıra vardı, herhalde hala 3 kilometre kadar sıra var. Burada yemek, su ve lavabo problemimiz var, sabah kalkınca elini yüzünü yıkayamayan arkadaşlarımız var. Dün buradaki bir fabrika sağ olsunlar bize lavabolarını kullanmamız için izin veriyordu ama bugün o da bitti. Ayrıca 'yat parası' alamıyoruz, o da büyük sıkıntı. Çok özür diliyorum herkes bir mücadelenin peşinde. Çoluk çocuğunun rızkını kazanabilmenin peşinde ama şu arabanın maliyeti 4 bin lira, adamın 4 bin lirası 2 gündür böyle yatıyor. İnsanlar mağdur oluyor, elimizden geldiği kadar birbirimize destek olmaya çalışıyoruz ama takdiri ilahi, ne yapalım? Şuan arabaların üzerinde 5 bin ton kadar yük var, söylediğim en minimumu, en fazlası da illaki vardır. Şuan 200 kadar bekleyen tır var, ilk geldiğimizde yaklaşık 350 vardı" diye konuştu.

"Sıranın uzunluğu 7- 8 kilometreye yaklaştı"

Kayserili şoför Ahmet Yani ise şöyle konuştu;

"İki gündür bekliyoruz, şeker getirdik. Gördüğünüz gibi mağdur durumdayız. Lavabo ve market yok, 2 gündür çok sıkıntı çekiyoruz. Sıranın uzunluğu 7- 8 kilometreye yaklaştı. Ne zaman biteceği belli değil. Benim işim de yarın biteceğini düşünüyorum."