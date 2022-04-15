Eskişehir mutluluk veriyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Hakları Birimi'nin düzenlediği, "Çocuklar Eskişehir Öykülerini Yazıyor" etkinliği kapsamında eğitim vermek üzere şehrimize gelen Çocuk Kitapları Yazarı Ceren Kerimoğlu, Başkan Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce de katıldı.

Kerimoğlu, Başkan Büyükerşen ile tanışmayı çok istediğini belirterek, "Ülkemizde gençlerin konuşanlardan çok yapanlara daha fazla ihtiyacı var. İşte siz Eskişehir'de bunu başardığınız için gençler burayı çok seviyor. Bu arada ben de çocuklar için Sakız Ağacı adlı bir kitap yazdım. 300 binden fazla satıldı ve gazetecilikten sonra farklı bir kariyere yelken açtım. Bu kapsamda Eskişehir'de de 'Çocuklar Eskişehir Öykülerini Yazıyor' atölyesi için bir eğitim çalışması yaptım ve burada olmaktan mutluyum" dedi.

Başkan Yılmaz Büyükerşen de, çocuklara ve gençlere her zaman ayrı bir önem verdiklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için ne yapsak azdır. O nedenle çocuk dostu şehir olmak çok kıymetli. Bu alanda da çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.