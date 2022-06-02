Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Töre, LGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu - Haberler

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Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Töre, LGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Töre, LGS sınavına ilişkin açıklamada bulundu

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava ilişkin değerlendirmede bulundu.

Töre, Ali Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlediği basın toplantısında, 128 okulda, 875 sınav salonunda toplam 10 bin 73 öğrencinin sınava katılacağını belirterek, 4 öğrencinin evde, 1 öğrencinin ise hastanede sınava gireceğini söyledi.

Kent genelinde sınav yapılacak okullarının 100'nün emniyet, 28'nin ise jandarma bölgesinde yer aldığını kaydeden Töre, güvenliğin sağlanması açısından 1214 emniyet ve jandarma personelinin görev alacağını bildirdi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

milli eğitim bakanlığı Pervin Töre Eskişehir LGS Güncel Haberler

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