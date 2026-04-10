Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerine baskın yapılan 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 779,81 gram kokain, ?239 ecstasy hap, ?161,64 gram sentetik kannabinoid (bonzai), ?24,91 gram esrar, ??29 sentetik hap, ?6 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
