Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 7 Gözaltı

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 7 Gözaltı
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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik yapılan geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin etmek suçlarına ilişkin soruşturma başlattı. Tespit edilen şüpheliler bir süre takibe alınırken, savcılık talimatıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Antalya ve Malatya'da 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 1'i kadın 7 şüpheli, gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, 4 fişek, kurusıkı tabanca ve 13 bin 500 lira para ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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