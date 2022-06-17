Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı (2) 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A. ve F.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Eskişehir merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A. ve F.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden E.T. ise dli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor. ESKİŞEHİR, Demirören Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Güncel Haberler

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