Eskişehir merkezli 'fuhuş' operasyonu: 7 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIEskişehir merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A. ve F.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 2 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.K., Ş.G., Y.F., Y.G., K.A. ve F.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden E.T. ise dli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
ESKİŞEHİR,
Demirören Haber Ajansı / Güncel