İkinci el araç sahiplerini dolandıran şebekeye operasyon: 11 tutuklama

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde, ikinci el otomobil sahiplerini sahte para transferi yöntemiyle 3 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitesine ikinci el otomobil satışı ilanı veren araç sahiplerinin sahte para transferi yöntemiyle dolandırıldığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli Bursa ve Antalya'da operasyon düzenlendi, 5'i kadın, 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 2 tabanca, 3 şarjör, 26 mermi, çok sayıda dijital materyal ve araç satış sözleşmesi ele geçirildi. Bursa ve Antalya'da gözaltına alınan şüpheliler Eskişehir'e getirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken 25'i ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 12'si adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Şüphelilerin internette satışa çıkarılan araçlar için sahiplerine saat 16.00'dan sonra anlaştığı ücreti, havale yoluyla bilgisayar ortamında hazırlanmış sahte dekontla göndermiş gibi gösterip, noter satışının ardından ödemeyi iptal ederek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle son 3 ayda 11 araç sahibini yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı.