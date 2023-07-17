Eskişehir Merkezli Devre Mülk Dolandırıcılarına Operasyon: 8 Gözaltı

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan baskınlarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.