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Eskişehir Merkezli Devre Mülk Dolandırıcılarına Operasyon: 8 Gözaltı

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Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan baskınlarda cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Devre mülk sahibi vatandaşların, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyet ve adli birimlere yaptıkları başvuruların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir, Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen ev ve iş yerlerinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Operasyon Eskişehir Güncel Haberler

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