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Eskişehir Merkezli Devre Mülk Dolandırıcıları Operasyonu

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Eskişehir merkezli 7 ilde devre mülk dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli 7 ilde devre mülk dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıldığı iddiasıyla başvuru yapan devre mülk sahibi vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Eskişehir merkezli olarak Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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