ESKİŞEHİR MERKEZLİ 11 ŞEHİRDE 'KABLO HIRSIZLIĞI' OPERASYONU; 26 GÖZALTI

ESKİŞEHİR merkezli 11 ilde, 2 yılda meydana gelen 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2019 yılları arasındaki 20 faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan incelemede 2 yıl içerisinde piyasa değeri 100 milyon lira olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun kimliği belirsiz kişilerce çalındığını tespit edildi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri'nce yapılan araştırmaların ardından faili meçhul 20 hırsızlık olayının 48 kişilik bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Eskişehir'in yanı sıra Diyarbakır, İstanbul, Bursa Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda aralarında organize suç örgütünün lider ve yöneticilerinde bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 1'inin 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilirken, 3 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir'e getirilen 26 şüpheli ifadeleri içi Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında 19 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, başlatılan soruşturma sürüyor.