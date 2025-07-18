Eskişehir-Kütahya Kara Yolunda Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

Eskişehir-Kütahya Kara Yolunda Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı
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Eskişehir-Kütahya kara yolunun 5-11'inci kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kütahya istikametine trafik kapatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Kütahya istikametine devam eden kısa etaplar halinde aynı çalışmalar yapılacak.

Eskişehir- Kütahya kara yolunun 5-11'inci kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışması başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren itibaren Eskişehir- Kütahya kara yolu Kütahya istikametine 5-11'inci kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışması yapılacağından Kütahya istikametine trafik kapalı olup, Eskişehir istikametine gelişli gidişli olarak kullanılacak.

Ayrıca bu etapta çalışma bittikten sonra Kütahya istikametine devam eden kısa etaplar halinde aynı çalışma devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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