Eskişehir-Konya hattı hemzemin geçit 2023'te trafiğe kapatılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Eskişehir- Konya hattı Kızılinler-Gökçekısık istasyonları arasında bulunan hemzemin geçitte yapılacak çalışma nedeniyle geçidin 20 Haziran 2023 tarihinde trafiğe kapatılacağını bildirerek sürücüleri uyardı. Bölgedeki çalışma nedeniyle toplu taşımada da düzenlemeye gidildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün planlaması kapsamında, Eskişehir-Konya hattı Kızılinler-Gökçekısık istasyonları arasında bulunan otomatik bariyer sistemli hemzemin geçitte yapılacak tamirat nedeniyle geçidin 20 Haziran 2023 tarihinde trafiğe kapatılacağını belirtti.

EBB Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, çalışmalar nedeniyle araç trafiğinin alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacağını kaydederek, sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı. Bölgede toplu ulaşımı sağlayan otobüslere ilişkin Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü yetkilileri de bölgedeki vatandaşlar için Siyah 72 ve Siyah 86 numaralı hatların hizmet vermeyeceğini, Siyah 73 numaralı hattın İncesu Mahallesi'nde son durak yaparak görevini icra edeceğini aktardı.