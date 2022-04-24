Eskişehir Kardeşlik Platformu, iftar programı düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Kardeşlik Platformu, iftar programı düzenledi.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eskişehir İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ümmet İftarı" ismini verdikleri etkinliği Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır yapamadıklarını söyledi.

Simit, hurma, ayran, peynir ve su ile yapılan iftar programına yaklaşık bin kişinin katıldığını ifade eden Gürsoy, gelecek yıl etkinliği kentteki geniş alanlarda yapacaklarını kaydetti.