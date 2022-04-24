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Eskişehir Kardeşlik Platformu, iftar programı düzenlendi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir Kardeşlik Platformu, iftar programı düzenlendi

Eskişehir Kardeşlik Platformu, iftar programı düzenledi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Kardeşlik Platformu, iftar programı düzenledi.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eskişehir İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ümmet İftarı" ismini verdikleri etkinliği Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır yapamadıklarını söyledi.

Simit, hurma, ayran, peynir ve su ile yapılan iftar programına yaklaşık bin kişinin katıldığını ifade eden Gürsoy, gelecek yıl etkinliği kentteki geniş alanlarda yapacaklarını kaydetti.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, İftar, İHH, dua, Güncel, Haberler

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