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ESKİŞEHİR - Kamyonetin altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

AA - Güncel
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Eskişehir'de park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü, karşı şeritten gelen kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Eskişehir'de park halindeki otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü, karşı şeritten gelen kamyonetin altında kalarak yaralandı.

Süleyman B, kullandığı elektrikli bisikletle Vişnelik Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin açılan kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşüp sürüklenen Süleyman B, o sırada karşı şeritten gelen Y.H. idaresindeki kamyonetin altında kaldı.

Yaralı Süleyman B, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Güncel

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