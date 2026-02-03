Haberler

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nden Antalya'da Büyük Başarı

Güncelleme:
Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı, Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Yarışması'nda birçok madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, hem bireysel branşlarda hem de takım olarak dikkat çeken performanslar sergiledi.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı, 29 Ocak – 1 Şubat arasında Antalya Konyaaltı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Yarışması'nda elde ettiği üstün derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, sergiledikleri yüksek performans ve kazandıkları madalyalarla hem Eskişehir'i hem de Türkiye'yi gururla temsil etti.

Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları bireysel branşlarda elde ettikleri derecelerle dikkatleri üzerine çekti.

Hatice Kübra Toker, istikrarlı performansıyla kürsüden inmedi:

-50 m Kurbağalama: Gümüş Madalya

-50 m Sırtüstü: Bronz Madalya

-200 m Kurbağalama: Gümüş Madalya

-400 m Serbest: Gümüş Madalya

-200 m Karışık: Gümüş Madalya

Ahmet Çınar Bakkal, zorlu yarışlarda önemli dereceler elde etti:

-100 m Kurbağalama: Türkiye 1'inciliği

-50 m Serbest: Türkiye 2'ncisi

-100 m Serbest: Türkiye 3'üncüsü

-200 m Karışık: Türkiye 3'üncüsü

Şampiyonanın öne çıkan isimlerinden Baran Doruk Şimşek, başarı grafiğini bir adım daha ileri taşıdı. Daha önce 50 m Sırtüstü ve 50 m Kelebek branşlarında olimpik barajı geçen sporcumuz, bu organizasyonda bir olimpik baraj daha geçerek büyük bir başarıya ulaştı.

-50 m Sırtüstü: 37.45 – Türkiye 1'inciliği

-200 m Serbest: 2: 54.98 – Olimpik Baraj

-50 m Kelebek: 37.56 – Türkiye 1'inciliği

Irmak Çetinkaya, çok sayıda branşta elde ettiği derecelerle istikrarlı bir performans sergiledi:

-50 – 100 – 200 m Kurbağalama: Türkiye 1'inciliği

-50 – 100 – 200 m Serbest: Türkiye 2'nciliği

-50 m Kelebek: Türkiye 2'nciliği

İdil Bengisu Tunçbilek ise adeta şampiyonaya damga vurdu:

-50 – 100 – 200 – 400 – 800 m Serbest: Türkiye 1'inciliği

-200 m Karışık: Türkiye 1'inciliği

Kaynak: ANKA / Güncel
