Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vilayet Meydanı'ndaki program, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu törende konuşan Başkan Ünlüce, ilelebet hür ve bağımsız kalacak Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Ünlüce, 2 Eylül'ün Eskişehir'den yükselen bağımsızlık ateşinin milleti karanlıktan aydınlığa taşıdığı tarih olduğunu belirterek, "Bu şehir, direnişin, bağımsızlığın, esarete karşı 'Yaşasın hürriyet.' diyenlerin şehridir." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Hava Pilot Binbaşı Mustafa Yıldırım ise esareti kabul etmeyen Türk milletinin büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" diyerek yola çıktığını ifade ederek, unutulması mümkün olmayan ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak tarihte hak ettiği yeri aldığını vurguladı.

Öğrencilerin şiirlerini okuması, halk oyunları gösterisi ve F-16 uçaklarının geçişiyle sona eren törenin ardından protokol üyeleri, Kanlıpınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, gaziler, şehit yakınları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.