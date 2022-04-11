Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bilge'den kalp sağlığı uyarısı Açıklaması

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, dünyada 300 milyondan fazla kişinin kalp hastalığıyla yaşadığını, 2 milyardan fazla kişinin ise kalp hastalığı riski taşıdığını bildirdi.

Prof. Dr. Bilge, 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, kalp ve damar hastalıkları hakkında bilgi vermek, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturup toplumu bilinçlendirmek, halka sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla 11-17 Nisan'ın Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlandığını anımsattı.

Dünyada 300 milyondan fazla kişi kalp hastalığı ile yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Bilge, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2 milyardan fazla kişi ise kalp hastalığı riski taşımaktadır. Kalp sağlığının öneminin ve değerinin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Teknolojik gelişmeler eşliğinde tanı ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelere karşın kalp ve damar hastalıkları dünyada en önde gelen ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı kayıplar, tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelmekte olup, 2030 yılında hem sayının hem de ölümler arasındaki oranın giderek artacağı tahmin edilmektedir."

Ülkemizde kalp ve damar hastalıkları en önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini aktaran Bilge, Türkiye'de ölümlerin yüzde 40'ının kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığını, bunun da yaklaşık her üç dakikada bir kişinin ölümü anlamına geldiğini kaydetti.

Prof. Dr. Bilge, genel olarak her yıl 300 bin kalp krizi ve 125 bin ölümün söz konusu olduğuna, kanserden kayıpların ise bu sayıların yarısı kadar gerçekleştiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kalp ve damar hastalıkları açısından risk faktörlerini değiştirilemeyen, kontrol altına alınabilen ve önlenebilen risk faktörleri olarak 3 temel başlık altında gruplandırıyoruz. Değiştirilemeyen risk faktörleri, erkek cinsiyet, ileri yaş ve genetik yatkınlıktır. Kontrol altına alınabilen risk faktörleri ise, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve strestir. Önlenebilen risk faktörleri ise, sigara ve aşırı alkol tüketimi, sağlıksız diyet ile beslenmek, hareketsiz ve tembel yaşam, şişmanlık, ihmal ve hekim kontrolünden kaçınmak olarak sıralanabilir. Kalp ve damar hastalıklarının çok büyük bölümü uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla önlenebilmektedir."