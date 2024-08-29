Üye Girişi
Haberler

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Muhtarlarla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Odunpazarı ilçesine bağlı mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Bildirici, toplantıda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeni sağlıklı hayat merkezlerinin faaliyete geçmesi konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Odunpazarı ilçesine bağlı mahallelerde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, muhtarlar toplantısına katılan Bildirici'nin bölgedeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Bildirici toplantıda, 1. basamak sağlıklı hayat merkezlerinin sağlık sistemindeki kritik rolü ve bu merkezlerin bölge halkı için taşıdığı önemi vurgulayan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Yakında açılacak olan yeni sağlıklı hayat merkezlerinin konumu ve topluma sağlayacağı faydalar hakkında da bilgilendirme yapan Bildirici, sağlık sisteminin işlevselliğinin belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Sağlık hizmetlerinin topluma daha etkin bir şekilde ulaştırılması ve toplumun bu sürece aktif katılımının önemine vurgu yapan Bildirici, bu yaklaşımın, sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Son dönemde artan aşı karşıtlığı ve bebeklerde topuk kanı alınmasına yönelik karşıt gelişmelere dair değerlendirmede bulunan Bildirici, "Bir damla kanla birçok hastalığın teşhis edilmesi mümkündür." dedi.

Muhtarların talep ve sorularını yanıtlayan Bildirici, yıl sonunda faaliyete geçmesi planlanan yeni sağlıklı hayat merkezlerinin müjdesini verdi.

Toplantıda Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Sağlık Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüsü! İlk rapor da çıktı

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüsü! İlk rapor da çıktı

 Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Önce cesedimi çiğnemeleri lazım
Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir

Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/) ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
title