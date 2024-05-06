Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne 3 yeni ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 3 ambulans düzenlenen törenle hizmete alındı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bahçesinde düzenlenen törende, sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Eskişehir'in sağlık standartlarının üst seviyede olduğunu vurgulayan Aksoy, 112 Acil Servis hizmetlerinin genişlemesiyle birlikte koordinasyonun güçlendirildiği kaydetti.

Sağlık görevlilerinin özverili çalışmalarını takdir ettiklerini dile getiren Aksoy, yeni araçların hizmete sunulmasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise kentte kesintisiz ve etkin bir acil sağlık hizmeti sunmak için önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Bildirici, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Bakanlığının katkılarıyla tahsis edilen 3 yeni ambulansla beraber toplamda 72 ambulans ve 636 personelle hizmet verildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"2024 yılı itibarıyla il merkezinde 25, ilçelerde ise 17 olmak üzere toplamda 42 acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlardan 6 tanesi doktorlu (A1 tipi) ve 36 tanesi ise paramedikli (A2 tipi) olarak görev yapıyor."

Kentte geçen yıl toplamda 81 bin 560 vakaya müdahale edildiğini, 2024 yılının ilk 4 ayında ise 26 bin 103 vakaya ulaşıldığını bilgisini veren Bildirici, "Kentsel acil vakalara ilk 10 dakikada yüzde 98 oranında ulaşılıyor. Ortalama ulaşım süresi ise 5,5 dakikadır. Kırsal acil vakalara ise ilk 30 dakikada yüzde 95 oranında ulaşım sağlanırken, ortalama ulaşım süresi ise 14,4 dakikadır." dedi.

Törende konuşmaların ardından 3 ambulansın anahtarı, Vali Aksoy tarafından sağlık çalışanlarına teslim edildi.