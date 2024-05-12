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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Anneler Günü'nü kutladı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, 'Annelerimize' temasıyla paylaşılan video klipte, arazide görev yapan jandarma ekiplerinin yer aldığı görüntüler ve bir personelin konuşması yer aldı. Jandarma personeli, 'Jandarma yalan söyler mi? Bazen söyler. En çok da annesine. En çok da 'Bugün ne yedin?' diye sorduğunda ama bunu da sadece anneler sorar.' ifadelerini kullandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Anneler Günü'nü paylaştığı video kliple kutladı.

İl Jandarma Komutanlığından "Annelerimize" temasıyla yapılan paylaşımda, arazide görev yapan jandarma ekiplerinin yer aldığı görüntüde, bir personelin konuşmasına yer verildi.

Jandarma personeli klipte, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma yalan söyler mi? Bazen söyler. En çok da annesine. En çok da 'Bugün ne yedin?' diye sorduğunda ama bunu da sadece anneler sorar."

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Eskişehir Jandarma Güncel Haberler

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