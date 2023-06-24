Eskişehir İl Jandarma Komutanı trafik denetimine katıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, trafik denetimine katıldı. Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin ve trafik kazalarının en aza indirilmesi için tedbirler alındı. Albay Atasoy, jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik denetim ve uygulama noktalarını ziyaret ederek denetimleri koordine etti. Sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatıldı ve çocuklara bayram hediyeleri verildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, trafik denetimine katıldı.

Eskişehir'de, Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin ve trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşları can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla trafik tedbirleri ve denetimleri üst seviyede alındı.

Albay Atasoy, alınan tedbirleri yerinde görmek ve koordine etmek amacıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik denetim ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

Denetim esnasında kontrol edilen sürücüler ile yolcular bayrama sevdikleriyle girebilmeleri sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Çocuklara ise çeşitli bayram hediyeleri verildi.

Uygulama noktalarında kontrol edilen sürücüler, jandarma tarafından alınan tedbirlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.