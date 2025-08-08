Eskişehir İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Eskişehir'in güney kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in güney kesimlerinde Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde 19.15 ile 21.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.