Eskişehir İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Eskişehir'in güney kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in güney kesimlerinde Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde 19.15 ile 21.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor

Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.