Eskişehir İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir'in güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Eskişehir'in güney kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in güney kesimlerinde Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde 19.15 ile 21.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel