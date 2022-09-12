Eskişehir haberleri! Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'de aracında 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de aracında 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel