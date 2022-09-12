Eskişehir haberleri! Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'de aracında 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Eskişehir'de aracında 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu polis uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, koltukların arasına gizlenmiş 1 kilo 74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir haberleri! Eskişehir'de yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.