Eskişehir haberleri | Eskişehir'de yakalanan 7 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Eskişehir haberleri... Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Tehdit, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından 2 yıl ila 5 yıl hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 7 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi. Saklandıkları evlerde yakalanan S.O, M.K, K.B, S.C, E.Ü, M.K. ile H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel AA / Emrah Yaşar Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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