Eskişehir haberleri! Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu Eskişehir haberi: Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Eskişehir'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin batı tarafında akşam üzeri başlayan ve yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı. Özellikle çevre yolundaki alt geçitlerin suyla dolmasıyla Eskişehir-Bursa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi. Güncel AA / Sinan Balcıkoca Eskişehir su Güncel Haberler

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