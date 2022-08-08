Eskişehir haber | ESKİŞEHİR - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi Eskişehir gündem haberine göre Eskişehir'de sağanak nedeniyle günlük yaşamda aksamalar oldu. Eskişehir'de sağanak nedeniyle günlük yaşamda aksamalar oldu. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tıkanan bazı rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı. Sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Güncel AA / Deniz Açık Eskişehir su Güncel Haberler

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