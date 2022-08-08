Haber : Eskişehir haber | ESKİŞEHİR - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haber | ESKİŞEHİR - Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

 - Güncelleme:

Eskişehir gündem haberine göre Eskişehir'de sağanak nedeniyle günlük yaşamda aksamalar oldu.

Eskişehir'de sağanak nedeniyle günlük yaşamda aksamalar oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tıkanan bazı rögarlar esnaf ve vatandaşlar tarafından açılmaya çalışıldı.

Sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Yağış nedeniyle hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları meydana geldi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Eskişehir su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title