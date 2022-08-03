Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR - Otomobil park halindeki kamyona çarptı 5 kişi yaralandı Eskişehir haber... Eskişehir'de park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Eskişehir'de park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Alihan Çevik idaresindeki 34 DH 2866 plakalı otomobil, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 TD 025 plakalı kamyona çarptı. Savrulan otomobil refüje çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ile Gökçe Demirler yaralandı. Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Güncel AA / Emrah Yaşar Atatürk Bulvarı Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir haberi... ESKİŞEHİR - Otomobil park halindeki kamyona çarptı 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.