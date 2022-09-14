Eskişehir haberleri! Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı sona eriyor Güncel Haberler Eskişehir haberleri... Eskişehir'de, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül'de sona ereceği bildirildi. Eskişehir'de, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül'de sona ereceği bildirildi. Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği Eskişehir ve ilçelerindeki orman parkları hariç ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Eskişehir'de yasaklı günler boyunca kurallara uyulduğunu belirterek, vatandaşlara hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sezon boyunca Eskişehir'de küçük çaplı 9 orman yangını, 6'sının yıldırımdan kaynaklandığını aktaran Boz, ekiplerin hızlı hareket ederek yangınları büyümeden söndürdüğünü ifade etti. Boz, ormanlık alanlara giriş yasağının 15 Eylül Perşembe günü itibarıyla sona ereceğini sözlerine ekledi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir Eylül Güncel Haberler

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