Eskişehir haberleri | Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Eskişehir gündem haberi: Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Mayıslar Mahallesi Çatmalı mevkisinde ormanlık alanda yıldırım nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Güncel AA / Deniz Açık Sarıcakaya Eskişehir Güncel Haberler

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