Haber : Eskişehir haberleri | Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberleri | Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

 - Güncelleme:
Eskişehir haberleri | Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir gündem haberi: Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Mayıslar Mahallesi Çatmalı mevkisinde ormanlık alanda yıldırım nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

AA / Deniz Açık - Güncel

Sarıcakaya Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title