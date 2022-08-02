Eskişehir haberleri... ESKİŞEHİR - İki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir haberleri... ESKİŞEHİR - İki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Eskişehir haberine göre Eskişehir'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Eskişehir'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Fahrettin Kıymaz (36) idaresindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç, Kayapınar Mahallesi yakınlarında Hasan Vurucu'nun kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Fahrettin Kıymaz olay yerinde öldü, aynı araçta bulunan Menderes Şimşek (45), Mehmet Ali Okay (17), Ahmet Diler (28) ile Abdulkadir Komrat yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Diler ile Abdulkadir Komrat'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü Hasan Vurucu, Yukarıçağlan Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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