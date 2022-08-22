Eskişehir haberleri: Eskişehir'de çakan şimşekler geceyi aydınlattı Güncel Haberler Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığında görsel şölen oluşturdu. Eskişehir'de sağanak yağış sonrası ardı ardına çakan şimşekler gecenin karanlığında görsel şölen oluşturdu. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kısa süren sağanak yağışın ardından ardı ardına çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu. Gece karanlığını aydınlatan şimşekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. (Ali Furkan Çetiner/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Eskişehir Güncel Haberler

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