Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haberleri... Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret

Güncel Haberler

Eskişehir haberleri... Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'a ziyaret

Edinilen Eskişehir gelişmesine göre Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Yeldan'a Basın İlan Kurumu'nun kentteki çalışmaları hakkında bilgi veren Aşkın, icra ve mahkeme ilanlarının resmi ilan yayınlama hakkına sahip yerel gazeteler için önemli bir yere sahip olduğunu ve Basın ilan Kurumu'nun bu hususta gazeteler ve adli birimler ile de uyum içinde çalıştığını bildirdi.

Arda Aşkın, gazetelerde yayınlanan resmi ilanların hem gazetelerin internet sitelerinde hem de resmi ilan portalında eş zamanlı yayınlanmasıyla daha çok kişiye ulaştığını ifade etti.

Başsavcı Yeldan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Aşkın, Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan "Basının Gözünden Ayasofya" adlı eseri Başsavcı Yeldan'a hediye etti.

Kaynak: AA / Deniz Açık - Güncel

Cumhuriyet Ali Yeldan Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title