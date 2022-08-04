Eskişehir haberleri | AK Parti Milletvekili Günay, Han ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Köy Köy Eskişehir Projesi kapsamında Han ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay'a ziyaretlerinde İl Yönetiminden Dış İlçe Koordinatörü Ahmet Akpınar, Han İlçe Koordinatörü Cenk Sezer, İlçe Başkanı Arif Taşçı İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Belceli eşlik etti.

Han ilçesine bağlı Başara Mahallesi'ni ziyaret eden Günay, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarı İlhan Beyaz da Günay'a taleplerini iletti.

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen Günay, kendilerine aktarılan konuları değerlendirip, not aldıklarını belirterek, "Yapabileceklerimizi net olarak paylaştık, yapamayacaklarımız hakkında nedenlerini açıkladık. Kanalizasyon, içme ve kullanma suyu Büyükşehir Belediyesine ait hizmetler." değerlendirmesinde bulundu.

Günay, şehit Mevlüt Çetiner'in mahallede ikamet eden babasını, muhtar İlhan Beyaz, ilçe teşkilatı ve koordinatörler ile ziyaret etti.

İlçedeki İskankuyu Mahallesi ziyaretinde muhtar Selim Dizili'den bilgi alan Günay, "İskankuyu sakinleri ile sohbet ettik, taleplerini dinledim. Hükümetimizin hizmet alanı içindeki sorunları ilgili mercilerle paylaşacağım." ifadelerinde bulundu.

Köyde yaşayan engelli genç Tolga Topardıç ve babası Yaşar Topardıç ile tanışan Günay, "Tolga çalışmak istediğini söyledi, hemen Kaymakamımız Murat Ak'a ilettik. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Devletimiz ve bizler bunun için buradayız. Köy sakinlerimizin Tolga ve babasına gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim." değerlendirmesini yaptı.