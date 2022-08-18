Eskişehir haberleri: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan Mihalıççık'ta vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan Mihalıççık ilçesine bağlı Güreş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla Kazanpınar Yaylasında bir araya geldi.

Milletvekili Günay'ın basın ofisinden yapılan açıklamada, etkinliğe Dış İlçeler Koordinatörü Ahmet Akpınar, İlçe Koordinatörü Mehmet Başkaya, İlçe Başkanı Soner Ergün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Suzan Karakaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Atilla Yurtseven ve Saffet Çay eşlik ettiği bildirildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Günay, şunları kaydetti:

"Güreş Mahallesini ziyaret edeceğimi bildirince muhtarımız Zafer Avdan 'Köy Günü' buluşması planlamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir orman ortamında, mis gibi çam kokan yaylada hemşerilerim ile bir araya gelmek muhteşemdi. Özellikle Güreşli hemşerilerimizin samimiyetini görmek lazım, her yaştan çoluk çocuk yayladaydılar. Hem piknik yaptık hem de köylerimizin sorunlarını değerlendirdik. Seki Mahallesi muhtarı Ali Kavut ve Beyköy Mahallesi muhtarı Zekai Yüksel de katıldılar. Mahalle sakinlerinin taleplerini ilettiler. Hanımlarımız aktif olmak istiyorlar, bu konuda ne yapılabilir istişare ettik. Ayrıca Beylikova-Mihalıççık yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdim. Özellikle benim için çok duygusal bir gün oldu. Rahmetli babam Dr. Yusuf Cemal Özkan ile dostluk yapmış, siyasi çalışmalara katılmış büyüklerimizden Mustafa Avdan ile tanıştım. Anılarını anlattılar hatta aynı yaylada hangi ağacın altında sohbet ettiklerini gösterdiler."

Milletvekili Günay, Kalburcu mesire alanını ziyaret etti. Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan yeni tesisi ve düzenlemeleri yerinde inceledi.

Günay, burada yaptığı değerlendirmede, "Kalburcu'nun Mihallıçıklılar için yeri başkadır. Toplanma, sosyalleşme, buluşma, piknik alanıdır, nostalji ve gelenek demektir. Bu tarihi ve kültürü olan alanın donatılması çok değerli. Bu çalışmalarda Kaymakam Onur Aykaç başta olmak üzere, Orman Bölge Müdürümüz İsmail Boz, Mihalıççık Orman İşletme Müdürümüz Güray Gün ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Mihalıççıklı hemşerilerimizin keyifli günler geçirmesini dilerim." değerlendirmesinde bulundu.