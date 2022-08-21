Son dakika haberi | PORSUK ÇAYI'NA DÜŞEN AFGANLI ÇOCUK, HAYATINI KAYBETTİ Güncel Haberler Son dakika haberler... ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen Afganistan uyruklu Azizullah Arap (14) hayatını kaybetti. ESKİŞEHİR'de Porsuk Çayı'na düşen Afganistan uyruklu Azizullah Arap (14) hayatını kaybetti. Tepebaşı ilçesinde ailesiyle birlikte oturan Afganistan uyruklu Azizullah Arap, dün akşam evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Çevrede arama yapan aile, çocuklarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. İhbarla harekete geçen ekipler, Porsuk Çayı'nın Yeni Mahalle'den geçen bölümünde çocuğun çantasını buldu. Porsuk Çayı'na düştüğü tahmin edilen Arap'ı aramak için AFAD, AKUT ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Dalgıçlar, 2 saatlik çalışmanın ardından Arap'ın cansız bedenini, çantasının bulunduğu noktadan 500 metre uzaklıkta buldu. İnceleme sonrası Azizullah Arap'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Porsuk çayı Afganistan Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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