Eskişehir haberi! Oya Ersoy: 'Mahsa Amini'nin Öldürülmesinin Protesto Edilmesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü Neden Rahatsız Etmiştir?'

Eskişehir haber: HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Eskişehir’de Mahsa Amini’nin ölümünü protesto eden kadınların ifadeye çağrılmasını TBMM gündemine taşıdı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a “Mahsa Amini’nin öldürülmesinin protesto edilmesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nü neden rahatsız etmiştir” diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Eskişehir'de Mahsa Amini'nin ölümünü protesto eden kadınların ifadeye çağrılmasını TBMM gündemine taşıdı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Mahsa Amini'nin öldürülmesinin protesto edilmesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü neden rahatsız etmiştir" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İran'da ahlak polisi tarafından 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesini Eskişehir'de protesto eden kadınların ifadeye çağrılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ersoy, Oktay'a şu soruları yöneltti:

"Mahsa Amini'nin katledilmesinin ardından Eskişehir'de siyah bez yakılması kamu barışını hangi gerekçe ile bozmaktadır? Kadınların gerçekleştirdiği eylemde siyah bez yakıyor olması hangi değeri aşağılamaktadır? Mahsa Amini'nin öldürülmesinin protesto edilmesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nü neden rahatsız etmiştir? Kadınlara açılan bu soruşturma düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak değil midir? Kadınlara soruşturma açan Eskişehir Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açacak mısınız? Mahsa Amini'nin öldürülmesini kınayan resmi bir açıklama yapılacak mı?"