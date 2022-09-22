Eskişehir haberi... İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın yargılandığı dava
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Eskişehir gündem haberi | Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın bir hakimi tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, 3 Ekim'e ertelendi.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın bir hakimi tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, 3 Ekim'e ertelendi. İmran Han'ın duruşmaya gelişi sırasında İslamabad Yüksek Mahkemesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Han, kullandığı ifadeler için duruşmada özür dilerken mahkeme heyeti, Han'dan özrünü yazılı olarak vermesini istedi.
Kaynak: AA / Muhammed Reza - Güncel