Eskişehir haberi... İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın yargılandığı dava Güncel Haberler Eskişehir gündem haberi | Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın bir hakimi tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, 3 Ekim'e ertelendi. Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın bir hakimi tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması, 3 Ekim'e ertelendi. İmran Han'ın duruşmaya gelişi sırasında İslamabad Yüksek Mahkemesi önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Han, kullandığı ifadeler için duruşmada özür dilerken mahkeme heyeti, Han'dan özrünü yazılı olarak vermesini istedi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Reza Güncel Haberler

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