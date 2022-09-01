Eskişehir haberi... Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla konser verildi Güncel Haberler Eskişehir haberlerine göre Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle sanatçılar Volkan Konak ve Kıraç konser verdi. Eskişehir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle sanatçılar Volkan Konak ve Kıraç konser verdi. Kıraç, Tepebaşı ilçe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde, sevilen eserlerini seslendirdi. Hayranları şarkılara eşlik etti. Sanatçı Volkan Konak ise Seyitgazi Belediyesi tarafından, ilçenin kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde sahne aldı. Konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Cumhuriyet Meydanı Volkan Konak Eskişehir Güncel Haberler

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