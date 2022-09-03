Eskişehir haberi! Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bağımlılıkla ilgili uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıttı Güncel Haberler Eskişehir gündem haberi... Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişlerinde bulunan polis uygulama noktalarında uyarıcı broşür dağıtıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişlerinde bulunan polis uygulama noktalarında uyarıcı broşür dağıtıldı. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında ekipler, Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Ankara kara yollarındaki polis uygulama noktalarında vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımının zararları ve bağımlılıkla mücadele konularının anlatıldığı el broşürlerini verdi. Ekipler, etkinlikte yaklaşık 1500 kişiyi bilgilendirdi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Yaşar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Narkotik Güncel Haberler

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