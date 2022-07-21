Eskişehir haberi! Eskişehir'deki trafik kazasında ölen genç hemşirenin cenazesi toprağa verildi Eskişehir haberler: Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Seda Bodur'un cenazesi defnedildi. Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire Seda Bodur'un cenazesi defnedildi. Görev yaptığı Samsun'dan tatil için kız kardeşi ve arkadaşıyla memleketi Eskişehir'e geldiği sırada otomobiliyle tıra arkadan çarpması sonucu ölen 22 yaşındaki Bodur'un cenazesi, işlemlerin arından yakınlarına teslim edildi. Bodur için Zafer Mahallesi'ndeki Ahmet Yavuzer Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ile arkadaşları katıldı. Hemşirenin cenazesi, kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Bodur'un arkadaşı Buse Nur Bulut'un cenazesinin ise Samsun'a gönderildiği öğrenildi. Samsun Gazi Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Bodur idaresindeki 52 DS 412 plakalı otomobil, dün Ankara- Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde H.K. yönetimindeki 06 JTJ 81 plakalı tıra arkadan çarpmış, sürücü Bodur ile aynı hastanede hemşire olarak görev yapan arkadaşı Buse Nur Bulut (21) hayatını kaybetmişti. Bodur'un yaralanan kız kardeşi Meltem Bodur (19) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kaldırılmıştı. AA / Deniz Açık - Güncel Eskişehir Nur Bulut Samsun Güncel Haberler

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